Coronavirus, oggi in Calabria 3 morti, 226 guariti e 195 nuovi casi positivi: aumentano i ricoveri in reparto ma diminuiscono in terapia intensiva. Zona bianca salva fino al 12 settembre

31 Agosto 2021 16:50

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 31 agosto

Oggi in Calabria ci sono stati 3 morti, 226 guariti e 195 nuovi casi di Coronavirus su 4.024 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 4,85% dei tamponi processati. L’ Asp di Catanzaro comunica 24 nuovi positivi di cui uno fuori regione. L’ Asp di Vibo Valentia comunica 17 nuovi positivi di cui uno fuori regione. L’ Asp di Crotone comunica 23 nuovi positivi di cui cinque fuori regione. L’ Asp di Cosenza comunica 44 nuovi positivi di cui uno fuori regione. L’ Asp di Reggio Calabria comunica 86 nuovi soggetti positivi di cui quattro residente fuori regione. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

82 nella Provincia di Reggio Calabria

43 nella Provincia di Cosenza

24 nella Provincia di Catanzaro

18 nella Provincia di Crotone

16 nella Provincia di Vibo Valentia

12 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 77.709 persone su 1.083.310 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,17%. In Calabria sono stati processati 13,94 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

77.709 casi totali



1.312 morti

71.582 guariti

4.812 attualmente positivi

161 (+3) ricoverati in ospedale ( 3,34% )

( ) 15 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,31% )

( ) 4.636 (-36) in isolamento domiciliare ( 96,34% )

Alla luce di questi dati, la Calabria mantiene la “zona bianca” fino a domenica 12 Settembre. Decisivo il numero dei ricoverati in terapia intensiva, fermo a 15 unità, 2 in meno della soglia che farebbe scattare la zona gialla che invece è già abbondantemente superata nei reparti ordinari.

I 77.709 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 26.969 casi : 357 morti , 24.255 guariti , 72 in reparto, 6 in terapia intensiva 2.279 in isolamento domiciliare.

: , , 72 in reparto, 6 in terapia intensiva 2.279 in isolamento domiciliare. Cosenza 25.232 casi : 607 morti , 23.509 guariti , 43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.069 in isolamento domiciliare.

: , , 43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.069 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.968 casi : 147 morti , 10.552 guariti , 23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 241 in isolamento domiciliare.

: , , 23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 241 in isolamento domiciliare. Crotone 7.407 casi : 104 morti , 6.902 guariti , 11 in reparto, 390 in isolamento domiciliare.

: , , 11 in reparto, 390 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.133 casi : 94 morti , 5.692 guariti , 9 in reparto, 338 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 338 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.000 casi: 6 morti, 672 guariti , 3 in reparto, 319 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: