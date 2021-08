Coronavirus, oggi in Calabria 3 morti, 292 guariti e 190 nuovi casi: continuano ad aumentare i ricoveri, domani sarà decisivo per entrare o evitare la “zona gialla”. Il bollettino

30 Agosto 2021 16:21

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, lunedì 30 agosto

Oggi, 28 agosto, in Calabria ci sono stati 3 morti, 292 guariti e 190 nuovi casi di Coronavirus su 2.474 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 7,68% dei tamponi processati. L’Asp di Catanzaro comunica 7 nuovi positivi e due fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 142 nuovi soggetti positivi di cui 8 residenti fuori regione. Degli 11 soggetti positivi inseriti nel setting fuori regione uno è riferito a ieri. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

134 nella Provincia di Reggio Calabria

24 nella Provincia di Vibo Valentia

13 nella Provincia di Crotone

11 da Altra Regione o Stato Estero

5 nella Provincia di Catanzaro

3 nella Provincia di Cosenza

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 77.514 persone su 1.079.286 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,18%. In Calabria sono stati processati 13,92 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

77.514 casi totali



1.312 morti

71.356 guariti

4.846 attualmente positivi

158 (+5) ricoverati in ospedale ( 3,26% )

( ) 16 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,33% )

( ) 4.672 (+110) in isolamento domiciliare ( 96,40% )

Domani sarà la giornata decisiva in cui la Calabria saprà se Lunedì prossimo (6 Settembre) entrerà in “zona gialla” o se invece riuscirà a mantenere la “zona bianca” per almeno un’altra settimana. Il limite del 15% di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari è stato abbondantemente superato (era di 142, siamo a 158) ma quello del 10% delle terapie intensive è ancora soltanto sfiorato (è di 17, siamo a 16). Se domani ci sarà un aumento di una sola unità nelle terapie intensive Regionali, automaticamente Lunedì 6 Settembre la Calabria sarà in zona gialla. La decisione viene ufficializzata il Venerdì dalla Cabina di Regia del comitato tecnico scientifico che analizza i dati del martedì precedente. I numeri di domani, quindi, saranno decisivi per il destino della Calabria nella prossima settimana.

I 77.514 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 26.887 casi : 356 morti , 24.183 guariti , 70 in reparto, 5 in terapia intensiva 2.273 in isolamento domiciliare.

: , , 70 in reparto, 5 in terapia intensiva 2.273 in isolamento domiciliare. Cosenza 25.189 casi : 606 morti , 23.447 guariti , 41 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.089 in isolamento domiciliare.

: , , 41 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.089 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.944 casi : 147 morti , 10.521 guariti , 23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare.

: , , 23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare. Crotone 7.389 casi : 103 morti , 6.883 guariti , 11 in reparto, 392 in isolamento domiciliare.

: , , 11 in reparto, 392 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.117 casi : 94 morti , 5.668 guariti , 10 in reparto, 345 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 345 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 988 casi: 6 morti, 654 guariti , 3 in reparto, 325 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: