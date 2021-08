Coronavirus, oggi in Calabria 4 morti e 358 nuovi casi: altro boom di ricoveri, la zona gialla si avvicina. Il bollettino

28 Agosto 2021 15:41

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, sabato 28 agosto

Oggi, 28 agosto, in Calabria 4 morti, 111 guariti e 358 nuovi casi di Coronavirus su 3.529 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 10,14% dei tamponi processati. L’ Asp di Catanzaro comunica 38 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione, un nuovo ingresso in T.I. dell’AOU Materdomini appartenente all’ASP di Crotone che è stato caricato dalla stessa Asp; L’ Asp di Cosenza comunica 130 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione; L’ Asp di Crotone comunica 39 nuovi soggetti positivi di cui 13 migranti, un decesso del 23/08/2021 presso RSA e un ospedalizzato trasferito in rianimazione presso AOU Mater domini Germaneto. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

132 nella Provincia di Reggio Calabria

127 nella Provincia di Cosenza

37 nella Provincia di Catanzaro

26 nella Provincia di Crotone

18 nella Provincia di Vibo Valentia

18 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 77.084 persone su 1.073.989 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,17%. In Calabria sono stati processati 13,93 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

77.084 casi totali



1.309 morti

71.018 guariti

4.757 attualmente positivi

150 (+7) ricoverati in ospedale ( 3,15 % )

( ) 15 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,31% )

( ) 4.592 (+235) in isolamento domiciliare ( 96,53% )

Alla luce di questi dati, la Calabria resta in zona bianca e lo sarà anche per la prossima settimana, perché la cabina di regia conteggia i dati entro il martedì della settimana prima, quindi la Regione è certa di restare nella fascia con meno restrizioni fino al 5 settembre, ma è in bilico ed è alto il rischio che possa cambiare colore dal 6. Rientrano nei limiti, infatti, i posti in terapia intensiva, unico parametro ancora in linea. Ci sono ad oggi 15 ricoverati in rianimazione su una soglia totale di 17 da non superare per entrare in fascia gialla, mentre nei reparti ordinari sono presenti 150 ricoverati, ben oltre la soglia dei 121 da non superare. Solo uno dei due parametri è stato superato e per il cambio di colore è necessario che entrambi siano raggiunti. Se le terapie intensive non dovessero superare i 17 posti entro martedì 31, anche la settimana successiva – quella dal 6 al 12 – la Calabria rimarrebbe in zona bianca.

I 77.084 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 26.587 casi : 354 morti , 23.984 guariti , 61 in reparto, 6 in terapia intensiva 2.182 in isolamento domiciliare.

: , , 61 in reparto, 6 in terapia intensiva 2.182 in isolamento domiciliare. Cosenza 25.131 casi : 605 morti , 23.381 guariti , 44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.096 in isolamento domiciliare.

: , , 44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.096 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.939 casi : 147 morti , 10.489 guariti , 20 in reparto, 3 in terapia intensiva, 280 in isolamento domiciliare.

: , , 20 in reparto, 3 in terapia intensiva, 280 in isolamento domiciliare. Crotone 7.377 casi : 103 morti , 6.869 guariti , 10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 394 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 394 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.073 casi : 93 morti , 5.646 guariti , 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 323 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 323 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 977 casi: 6 morti, 649 guariti , 5 in reparto, 317 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: