Coronavirus: oggi in Sicilia 11 morti, boom di guariti e 1.681 nuovi casi positivi. Salgono i ricoverati in ospedale, Isola in “zona gialla” dal 30 agosto

27 Agosto 2021 17:20

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 27 agosto: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 27 agosto, in Sicilia 11 morti (la Regione comunica che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 3 26 agosto, 7 il 25 agosto, 1 il 24 agosto) 1.255 guariti e 1.681 nuovi casi positivi al Coronavirus su 22.589 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 7,44% dei tamponi.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 271.351 persone su 2.167.385 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,51%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,98 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

271.351 casi totali



6.285 morti

238.541 guariti

26.525 attualmente positivi

778 (+26) ricoverati in ospedale (2,88%)

103 (0) ricoverati in terapia intensiva (0,39%)

25.644 (+389) in isolamento domiciliare (89,34%)

Oggi boom di ricoveri nei reparti ordinari (oggi +26), che hanno superato ampiamente la soglia del 15% (il limite è 544 e attualmente sono occupati 778 posti letto). Stabili i ricoveri in terapia intensiva (sono 103, la soglia minima è di 75 ospedalizzati). Dal 30 agosto l’Isola sarà in “Zona Gialla”.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: