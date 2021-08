Coronavirus: oggi boom di ricoveri in Calabria, ma non ci sono morti e i positivi sono 313. Il bollettino

27 Agosto 2021 15:45

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 27 agosto

Oggi, 27 agosto, in Calabria nessun morto, 215 guariti e 313 nuovi casi di Coronavirus su 3.582 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo l’8,74% dei tamponi processati. L’Asp di Catanzaro comunica 14 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

137 nella Provincia di Reggio Calabria

104 nella Provincia di Cosenza

34 nella Provincia di Crotone

21 nella Provincia di Vibo Valentia

13 nella Provincia di Catanzaro

4 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 76.726 persone su 1.070.460 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,16%. In Calabria sono stati processati 13,95 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

76.726 casi totali



1.305 morti

70.907 guariti

4.514 attualmente positivi

143 (+10) ricoverati in ospedale ( 3,16 % )

( ) 14 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,31% )

( ) 4.357 (+87) in isolamento domiciliare ( 96,52% )

Alla luce di questi dati, la Calabria resta in zona bianca e lo sarà anche per la prossima settimana, perché la cabina di regia conteggia i dati entro il martedì della settimana prima, quindi la Regione è certa di restare nella fascia con meno restrizioni fino al 5 settembre. Rientrano nei limiti, infatti, i posti in terapia intensiva, unico parametro ancora in linea. Ci sono ad oggi 14 ricoverati in rianimazione su una soglia totale di 17 da non superare per entrare in fascia gialla, mentre nei reparti ordinari sono presenti 133 ricoverati al netto dei 121 da non superare. Solo uno dei due parametri è stato superato e per il cambio di colore è necessario che entrambi siano raggiunti. Se le terapie intensive non dovessero superare i 17 posti entro martedì 31, anche la settimana successiva – quella dal 6 al 12 – la Calabria rimarrebbe in zona bianca.

I 76.726 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 26.455 casi : 351 morti , 23.938 guariti , 64 in reparto, 6 in terapia intensiva 2.095 in isolamento domiciliare.

: , , 64 in reparto, 6 in terapia intensiva 2.095 in isolamento domiciliare. Cosenza 25.004 casi : 602 morti , 23.368 guariti , 39 in reparto, 5 in terapia intensiva, 988 in isolamento domiciliare.

: , , 39 in reparto, 5 in terapia intensiva, 988 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.902 casi : 147 morti , 10.482 guariti , 16 in reparto, 3 in terapia intensiva, 254 in isolamento domiciliare.

: , , 16 in reparto, 3 in terapia intensiva, 254 in isolamento domiciliare. Crotone 7.351 casi : 102 morti , 6.859 guariti , 10 in reparto, 380 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 380 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.055 casi : 93 morti , 5.641 guariti , 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 310 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 310 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 959 casi: 6 morti, 619 guariti , 4 in reparto, 330 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: