Coronavirus: oggi in Sicilia 15 morti 478 guariti e 1.097 nuovi casi positivi. Domani l’ufficializzazione del passaggio alla “zona gialla” dal 30 agosto, tutti i DATI

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 26 agosto: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 26 agosto, in Sicilia 15 morti (la Regione comunica che tra i decessi comunicati in data odierna 7 sono deceduti il 25 agosto, 4 il 24 agosto, 1 del 23 agosto, 2 del 22 agosto e 1 del 20 agosto) 478 guariti e 1.097 nuovi casi positivi al Coronavirus su 17.082 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 6,42% dei tamponi. Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Palermo 254

Catania 231

Siracusa 139

Trapani 131

Enna 115

Caltanissetta 96

Agrigento 84

Messina 35

Ragusa 12

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 269.670 persone su 2.158.445 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,49%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,00 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

269.670 casi totali



6.274 morti

237.286 guariti

26.110 attualmente positivi

752 (+1) ricoverati in ospedale (2,88%)

103 (+1) ricoverati in terapia intensiva (0,39%)

23.329 (+1.926) in isolamento domiciliare (89,34%)

Oggi lieve aumento dei ricoveri nei reparti ordinari (oggi +1), che hanno superato ampiamente la soglia del 15% (il limite è 544 e attualmente sono occupati 752 posti letto). Aumento di 1 unità in terapia intensiva (sono 103, la soglia minima è di 75 ospedalizzati). Sembra scontato che, domani, alla luce dei dati di questa settimana, sarà ufficializzata la “zona gialla” a partire da lunedì 30 agosto.

