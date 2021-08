Coronavirus, oggi in Calabria nessun morto ma boom di casi: sono 349, non erano così tanti da inizio maggio. Aumentano ancora i ricoveri. Il bollettino

25 Agosto 2021 16:11

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 25 agosto

Oggi, 25 agosto, in Calabria nessun morto, 148 guariti e 349 nuovi casi di Coronavirus su 3.805 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 9,17% dei tamponi processati. L’Asp di Catanzaro comunica 24 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 90 nuovi soggetti positivi di cui 5 residenti fuori regione. L’ Asp di Reggio Calabria comunica 131 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione. L’ASP di Crotone comunica 80 nuovi soggetti positivi di cui 42 migranti. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

127 nella Provincia di Reggio Calabria

85 nella Provincia di Cosenza

52 da Altra Regione o Stato Estero

38 nella Provincia di Crotone

24 nella Provincia di Vibo Valentia

23 nella Provincia di Catanzaro

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 76.132 persone su 1.063.626 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,15%. In Calabria sono stati processati 13,97 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

76.132 casi totali



1.301 morti

70.503 guariti

4.328 attualmente positivi

127 (+2) ricoverati in ospedale ( 2,93 % )

( ) 12 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,27% )

( ) 4.189 (+197) in isolamento domiciliare ( 96,78% )

Alla luce di questi dati, la Calabria resta in zona bianca. In terapia intensiva ci sono infatti 12 ricoverati su una soglia di 17 da non superare per entrare in fascia gialla, mentre nei reparti ordinari sono presenti 127 ricoverati al netto dei 121 da non superare. Solo uno dei due parametri è stato superato e per il cambio di colore è necessario che entrambi siano raggiunti.

I 76.132 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 26.210 casi : 351 morti , 23.752 guariti , 54 in reparto, 6 in terapia intensiva 2.047 in isolamento domiciliare.

: , , 54 in reparto, 6 in terapia intensiva 2.047 in isolamento domiciliare. Cosenza 24.798 casi : 602 morti , 23.294 guariti , 34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 865 in isolamento domiciliare.

: , , 34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 865 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.868 casi : 147 morti , 10.419 guariti , 15 in reparto, 3 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 3 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare. Crotone 7.285 casi : 102 morti , 6.838 guariti , 9 in reparto, 336 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 336 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.020 casi : 93 morti , 5.609 guariti , 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 308 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 308 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 951 casi: 6 morti, 591 guariti , 5 in reparto, 349 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: