Coronavirus: oggi in Calabria 2 morti e 234 nuovi casi, aumentano i ricoveri. Il bollettino

24 Agosto 2021 16:49

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 24 agosto

Oggi, 24 agosto, in Calabria 2 morti, 161 guariti e 234 nuovi casi di Coronavirus su 2.273 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo l’10,29% dei tamponi processati. L’Asp di Cosenza comunica che “si registrano 47 nuovi casi; il numero totale dei casi dei residenti in regione è incrementato di 45 unità e non di 47, in quanto sono stati eliminati 2 casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche, 1 caso a domicilio è stato eliminato dal setting fuori regione in quanto risultato doppio. L’Asp di Catanzaro comunica “21 nuovi positivi, l’incremento è di 20 in quanto c’è stato un decesso nella terapia intensiva dell’AOU Mater Domini di una paziente appartenente all’ASP di Vibo Valentia. L’Asp di Crotone comunica “44 positivi di cui 7 migranti, inoltre, è stato eliminato un positivo noto per trasferimento della competenza all’ASP di Catanzaro (domicilio nella provincia di CZ)”. L’ Asp di Reggio Calabria comunica “119 soggetti positivi di cui 3 migranti e 3 positivi fuori regione”. L’ASP di Vibo Valentia comunica che “a seguito di verifiche effettuate si registrano 5 soggetti positivi, già guariti nel mese di agosto 2021 recuperati dalle schede in archivio. L’incremento di oggi è di 8 soggetti positivi in quanto c’è stato un decesso presso l’azienda ospedaliera Mater Domini di CZ residente nella provincia di Vibo Valentia”. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

113 nella Provincia di Reggio Calabria

45 nella Provincia di Cosenza

36 nella Provincia di Crotone

20 nella Provincia di Catanzaro

12 da Altra Regione o Stato Estero

8 nella Provincia di Vibo Valentia

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 75.783 persone su 1.057.233 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,16%. In Calabria sono stati processati 13,95 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

75.783 casi totali



1.301 morti

70.355 guariti

4.127 attualmente positivi

125 (+2) ricoverati in ospedale ( 3,02 % )

( ) 10 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,24% )

( ) 3.992 (+67) in isolamento domiciliare ( 96,72% )

Alla luce di questi dati, la Calabria resta in zona bianca. In terapia intensiva ci sono infatti 10 ricoverati su una soglia di 17 da non superare per entrare in fascia gialla, mentre nei reparti ordinari sono presenti 125 ricoverati al netto dei 121 da non superare. Solo uno dei due parametri è stato superato e per il cambio di colore è necessario che entrambi siano raggiunti.

I 75.783 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 26.083 casi : 351 morti , 23.663 guariti , 51 in reparto, 4 in terapia intensiva 1.977 in isolamento domiciliare.

: , , 51 in reparto, 4 in terapia intensiva 1.977 in isolamento domiciliare. Cosenza 24.713 casi : 602 morti , 23.203 guariti , 34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 815 in isolamento domiciliare.

: , , 34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 815 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.845 casi : 147 morti , 10.375 guariti , 17 in reparto, 3 in terapia intensiva, 273 in isolamento domiciliare.

: , , 17 in reparto, 3 in terapia intensiva, 273 in isolamento domiciliare. Crotone 7.247 casi : 302 morti , 6.774 guariti , 8 in reparto, 322 in isolamento domiciliare.

: , , 8 in reparto, 322 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.996 casi : 93 morti , 5.576 guariti , 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 302 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 302 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 899 casi: 6 morti, 575 guariti , 5 in reparto, 303 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: