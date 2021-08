Coronavirus: oggi in Calabria 3 morti e 257 nuovi casi, quasi tutti a Reggio. Dati altalenanti dagli ospedali. Il bollettino

23 Agosto 2021 16:32

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, lunedì 23 agosto

Oggi, 23 agosto, in Calabria 3 morti, 89 guariti e 257 nuovi casi di Coronavirus su 2.273 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo l’11,31% dei tamponi processati. L’Asp di Cosenza comunica che “oggi si registra 1 nuovo caso; il numero totale dei casi non è incrementato, in quanto 1 paziente ricoverato in Terapia Intensiva AO di Cosenza è stato trasferito ieri presso Terapia Intensiva AOMD di Catanzaro e quindi risulta in carico a Catanzaro”. L’Asp di Vibo Valentia comunica che fra i soggetti in isolamento domiciliare cinque immigrati sono ospitati nel CAS di Brognaturo. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

168 nella Provincia di Reggio Calabria

53 nella Provincia di Crotone

34 nella Provincia di Vibo Valentia

1 da Altra Regione o Stato Estero

1 nella Provincia di Catanzaro

0 nella Provincia di Cosenza

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 75.549 persone su 1.057.233 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,14%. In Calabria sono stati processati 13,99 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

75.549 casi totali



1.299 morti

70.194 guariti

4.065 attualmente positivi

123 (+5) ricoverati in ospedale ( 3,02 % )

( ) 8 (-4) ricoverati in terapia intensiva ( 0,19% )

( ) 3.925 (+164) in isolamento domiciliare ( 96,55% )

Alla luce di questi dati, la Calabria resta in zona bianca. In terapia intensiva ci sono infatti 8 ricoverati su una soglia di 17 da non superare per entrare in fascia gialla, mentre nei reparti ordinari sono presenti 123 ricoverati al netto dei 121 da non superare. Solo uno dei due parametri è stato superato e per il cambio di colore è necessario che entrambi siano raggiunti.

I 75.549 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 25.970 casi : 350 morti , 23.663 guariti , 54 in reparto, 2 in terapia intensiva 1.901 in isolamento domiciliare.

: , , 54 in reparto, 2 in terapia intensiva 1.901 in isolamento domiciliare. Cosenza 24.668 casi : 602 morti , 23.203 guariti , 32 in reparto, 2 in terapia intensiva, 823 in isolamento domiciliare.

: , , 32 in reparto, 2 in terapia intensiva, 823 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.825 casi : 147 morti , 10.375 guariti , 17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare.

: , , 17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare. Crotone 7.211 casi : 302 morti , 6.774 guariti , 6 in reparto, 324 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 324 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.988 casi : 92 morti , 5.576 guariti , 9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 307 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 307 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 887 casi: 6 morti, 575 guariti , 5 in reparto, 294 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: