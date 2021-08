Coronavirus, oggi in Calabria nessun morto e 213 nuovi casi: buone notizie dagli ospedali. Il bollettino

22 Agosto 2021 16:55

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, domenica 22 agosto

Oggi, 22 agosto, in Calabria nessun morto, 160 guariti e 213 nuovi casi di Coronavirus su 1.859 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo l’11,46% dei tamponi processati. L’Asp di Catanzaro comunica che i due nuovi ingressi nella terapia intensiva sono trasferimenti appartenenti alle ASP di Cosenza e Reggio Calabria e rimangono in carico alle ASP di appartenenza. L’Asp di Cosenza comunica che oggi si segnalano 15 nuovi casi nei residenti fuori regione e che 1 paziente ricoverato in Terapia Intensiva AO di Cosenza è stato trasferito presso il centro ECMO di Germaneto, ma resta in carico all’ASP di Cosenza. L’Asp di Vibo Valentia comunica che, per mero errore, nell’ultima settimana, sono stati trasmessi n. 6 (sei) positivi in più risultati, in seguito a verifica, positivi noti e non positivi nuovi. L’Asp di Reggio Calabria comunica 1 trasferito a Catanzaro da Terapia intensiva e 9 nuovi soggetti positivi residenti fuori regione. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

115 nella Provincia di Reggio Calabria

47 nella Provincia di Cosenza

25 da Altra Regione o Stato Estero

18 nella Provincia di Vibo Valentia

6 nella Provincia di Catanzaro

2 nella Provincia di Crotone

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 75.292 persone su 1.054.960 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,13%. In Calabria sono stati processati 14,01 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

75.292 casi totali



1.296 morti

70.105 guariti

3.891 attualmente positivi

118 (-4) ricoverati in ospedale ( 3,03 % )

( ) 12 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,30% )

( ) 3.761 (+57) in isolamento domiciliare ( 96,65% )

Alla luce di questi dati, la Calabria resta in zona bianca. In terapia intensiva ci sono 12 ricoverati su una soglia di 17 da non superare per entrare in fascia gialla, mentre nei reparti ordinari sono presenti 118 ricoverati al netto dei 121 da non superare.

I 75.079 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 25.802 casi : 349 morti , 23.602 guariti , 49 in reparto, 3 in terapia intensiva 1.799 in isolamento domiciliare.

: , , 49 in reparto, 3 in terapia intensiva 1.799 in isolamento domiciliare. Cosenza 24.668 casi : 600 morti , 23.203 guariti , 34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare.

: , , 34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.824 casi : 147 morti , 10.375 guariti , 17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare.

: , , 17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare. Crotone 7.158 casi : 302 morti , 6.774 guariti , 6 in reparto, 276 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 276 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.954 casi : 92 morti , 5.576 guariti , 7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 886 casi: 6 morti, 575 guariti , 5 in reparto, 300 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: