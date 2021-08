Coronavirus, oggi in Calabria 2 morti e 290 casi su quasi 5 mila tamponi: -2 ricoveri nei reparti, ma aumentano le terapie intensive. Il bollettino

21 Agosto 2021 16:39

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, sabato 21 agosto

Oggi, 21 agosto, in Calabria 2 morti, 90 guariti e 290 nuovi casi di Coronavirus su 4.990 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 5,81% dei tamponi processati. L’Asp di Catanzaro comunica 18 nuovi soggetti positivi e 2 guariti residenti fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica che oggi nel setting fuori regione si segnalano: 4 nuovi casi di cui 1 deceduto dopo ricovero per causa violenta come segnalato dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, e 3 a domicilio. Tra i fuori regione a domicilio sono stati conteggiati 3 casi indicati in precedenza come residenti. L’Asp di Crotone comunica 21 nuovi soggetti positivi, un positivo noto spostato nel setting fuori regione. Un guarito del setting fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 9 soggetti positivi residenti fuori regione. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

161 nella Provincia di Reggio Calabria

56 nella Provincia di Cosenza

20 nella Provincia di Crotone

18 nella Provincia di Vibo Valentia

18 nella Provincia di Catanzaro

17 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 75.079 persone su 1.053.101 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,12%. In Calabria sono stati processati 14,02 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

75.079 casi totali



1.296 morti

69.945 guariti

3.838 attualmente positivi

122 (-2) ricoverati in ospedale ( 3,17 % )

( ) 12 (+3) ricoverati in terapia intensiva ( 0,31% )

( ) 3.704 (+197) in isolamento domiciliare ( 96,50% )

Alla luce di questi dati, la Calabria resta in zona bianca, anche se i numeri sono al limite per il cambio colore, che non avverrà comunque e sicuramente la prossima settimana. In terapia intensiva ci sono 12 ricoverati su una soglia di 17 da non superare per entrare in fascia gialla, mentre nei reparti ordinari la soglia è già stata superata (122 ricoverati attualmente su 121 totali, uno in più).

I 75.079 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 25.687 casi : 349 morti , 23.492 guariti , 54 in reparto, 4 in terapia intensiva 1.726 in isolamento domiciliare.

: , , 54 in reparto, 4 in terapia intensiva 1.726 in isolamento domiciliare. Cosenza 24.621 casi : 600 morti , 23.103 guariti , 31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 883 in isolamento domiciliare.

: , , 31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 883 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.818 casi : 147 morti , 10.357 guariti , 19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare. Crotone 7.156 casi : 302 morti , 6.758 guariti , 6 in reparto, 286 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 286 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.936 casi : 92 morti , 5.573 guariti , 7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 259 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 259 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 861 casi: 6 morti, 572 guariti , 5 in reparto, 275 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: