Coronavirus, oggi in Calabria 3 morti e 282 nuovi casi: il tasso di positività supera il 10%, ma diminuiscono i ricoveri. Il bollettino

20 Agosto 2021 16:07

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 19 agosto

Oggi, 20 agosto, in Calabria 3 morti, 202 guariti e 282 nuovi casi di Coronavirus su 2.236 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 12,61% dei tamponi processati. L’Asp di Catanzaro comunica 20 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica che “Nei casi a domicilio del setting fuori regione si registra 1 guarito tra quelli indicati come persi al follow–up; oggi un caso, in precedenza compreso tra i ricoverati residenti fuori regione, viene riportato tra i casi a domicilio residenti in regione, in quanto è stata accertata la residenza”. L’Asp di Crotone comunica 34 nuovi soggetti positivi di cui 1 migrante. L’Asp di Reggio Calabria comunica “1 decesso fuori regione”. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

117 nella Provincia di Reggio Calabria

74 nella Provincia di Cosenza

30 nella Provincia di Crotone

37 nella Provincia di Vibo Valentia

19 nella Provincia di Catanzaro

5 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 74.789 persone su 1.048.111 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,13%. In Calabria sono stati processati 14,01 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

74.789 casi totali



1.294 morti

69.855 guariti

3.640 attualmente positivi

124 (-1) ricoverati in ospedale ( 3,40 % )

( ) 9 (-2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,24% )

( ) 3.507 (+80) in isolamento domiciliare ( 96,34% )

Alla luce di questi dati la Calabria resta in zona bianca anche per la prossima settimana, per via del basso numero di posti occupati in terapia intensiva (9, con il limite di 17). Quelli nei reparti ordinari, invece, hanno superato la soglia limite di 121 (sono attualmente 124) per entrare in zona gialla.

I 74.789 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 25.526 casi : 348 morti , 23.492 guariti , 58 in reparto, 2 in terapia intensiva 1.626 in isolamento domiciliare.

: , , 58 in reparto, 2 in terapia intensiva 1.626 in isolamento domiciliare. Cosenza 24.565 casi : 600 morti , 23.103 guariti , 30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare.

: , , 30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.800 casi : 147 morti , 10.357 guariti , 19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare. Crotone 7.135 casi : 302 morti , 6.758 guariti , 6 in reparto, 270 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 270 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.918 casi : 92 morti , 5.573 guariti , 6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 245 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 245 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 844 casi: 5 morti, 572 guariti , 5 in reparto, 262 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: