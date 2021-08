Coronavirus, oggi in Calabria 1 morto e 231 nuovi casi: Reggio capofila di positivi e ricoveri, superata la soglia nei reparti ordinari. Il bollettino

19 Agosto 2021 17:49

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 19 agosto

Oggi, 19 agosto, in Calabria 1 morto, 141 guariti e 231 nuovi casi di Coronavirus su 3.047 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 7,58% dei tamponi processati. L’Asp di Catanzaro comunica 18 nuovi soggetti positivi di cui 1 residenti fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica che “Oggi si registrano 53 nuovi casi, di cui 1 ricoverato e 52 a domicilio; il numero totale dei casi è incrementato di 50 unità e non di 53, in quanto sono stati eliminati 3 casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche effettuate, oggi si comunicano 9 decessi di cui 1 avvenuto oggi e 8 avvenuti, rispettivamente il 15/01/2021, il 9/02/2021, il 4/03/2021, il 9/03/2021, il 25/03/2021, il 3/07/2021, il 16/07/2021 ed il 14/08/2021″. L’Asp di Reggio Calabria comunica 124 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

120 nella Provincia di Reggio Calabria

44 nella Provincia di Cosenza

21 nella Provincia di Crotone

18 nella Provincia di Vibo Valentia

17 nella Provincia di Catanzaro

11 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 74.507 persone su 1.045.875 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,12%. In Calabria sono stati processati 14,03 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

74.507 casi totali



1.291 morti

69.653 guariti

3.563 attualmente positivi

125 (+6) ricoverati in ospedale ( 3,50 % )

( ) 11 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,30% )

( ) 3.427 (+74) in isolamento domiciliare ( 96,18% )

Alla luce di questi dati la Calabria resta in zona bianca, probabilmente anche per la prossima settimana (si attendono i dati di domani), per via del basso numero di posti occupati in terapia intensiva (11, con il limite di 17). Quelli nei reparti ordinari, infatti, proprio oggi hanno superato la soglia limite di 121 (sono attualmente 125) per entrare in zona gialla. Questo è il motivo per cui la regione è appesa a un filo ed è alto il rischio di un cambio colore da lunedì 30 agosto. Reggio rimane la capofila di nuovi casi e di ricoveri (oggi +10 in reparto e +1 in terapia intensiva).

I 74.507 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 25.409 casi : 348 morti , 23.459 guariti , 56 in reparto, 3 in terapia intensiva 1.477 in isolamento domiciliare.

: , , 56 in reparto, 3 in terapia intensiva 1.477 in isolamento domiciliare. Cosenza 24.491 casi : 598 morti , 22.991 guariti , 32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 841 in isolamento domiciliare.

: , , 32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 841 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.781 casi : 147 morti , 10.333 guariti , 21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare.

: , , 21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare. Crotone 7.106 casi : 302 morti , 6.750 guariti , 5 in reparto, 278 in isolamento domiciliare.

: , , 5 in reparto, 278 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.881 casi : 92 morti , 5.554 guariti , 6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 839 casi: 4 morti, 566 guariti , 5 in reparto, 264 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: