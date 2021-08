Coronavirus, oggi in Calabria 1 morto e 201 nuovi casi. Aumentano ancora i ricoveri: +4 in terapia intensiva. Il bollettino

17 Agosto 2021 16:44

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 17 agosto

Oggi, 17 agosto, in Calabria 1 morto, 209 guariti e 201 nuovi casi di Coronavirus su 3.254 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 6,18% dei tamponi processati. L’Asp di Cosenza comunica che dei 5 nuovi soggetti positivi 3 sono residenti fuori regione. L’Asp di Catanzaro comunica 24 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica che “Oggi si registrano 54 nuovi casi, di cui 3 ricoverati e 51 a domicilio; il numero totale dei casi è incrementato di 45 unità e non di 54, in quanto sono stati eliminati 9 casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche effettuate, oggi si comunicano 2 decessi avvenuti a domicilio, rispettivamente il 18/11/2020 ed il 14/12/2020“. L’Asp di Crotone comunica che dei 51 nuovi soggetti positivi 22 sono migranti. L’Asp di Reggio Calabria comunica 80 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione e un migrante. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

75 nella Provincia di Reggio Calabria

45 nella Provincia di Cosenza

29 nella Provincia di Crotone

29 da Altra Regione o Stato Estero

22 nella Provincia di Catanzaro

1 nella Provincia di Vibo Valentia

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 74.000 persone su 1.038.257 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,12%. In Calabria sono stati processati 14,03 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

74.000 casi totali



1.279 morti

69.319 guariti

3.402 attualmente positivi

110 (+1) ricoverati in ospedale ( 3,23 % )

( ) 11 (+4) ricoverati in terapia intensiva ( 0,32% )

( ) 3.281 (-16) in isolamento domiciliare ( 96,44% )

Alla luce di questi dati la Calabria resta in zona bianca. Il passaggio in zona gialla, in base ai parametri del nuovo decreto varato il 22 luglio dal governo Draghi, avverrà soltanto quando il numero dei ricoverati raggiungerà i 121 nei reparti di medicina ordinaria (dove oggi sono 110) e contemporaneamente i 17 in terapia intensiva (dove oggi sono 11). Anche se verrà superato soltanto uno dei due parametri, la Regione rimarrà in “zona bianca”: per il passaggio in zona gialla, dovranno essere superati entrambe le soglie di occupazione dei posti letto di riferimento.

I 74.000 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 25.186 casi : 347 morti , 23.333 guariti , 40 in reparto, 3 in terapia intensiva 1.463 in isolamento domiciliare.

: , , 40 in reparto, 3 in terapia intensiva 1.463 in isolamento domiciliare. Cosenza 24.415 casi : 587 morti , 22.928 guariti , 38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 858 in isolamento domiciliare.

: , , 38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 858 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.705 casi : 147 morti , 10.298 guariti , 17 in reparto, 2 in terapia intensiva, 241 in isolamento domiciliare.

: , , 17 in reparto, 2 in terapia intensiva, 241 in isolamento domiciliare. Crotone 7.069 casi : 302 morti , 6.665 guariti , 5 in reparto, 297 in isolamento domiciliare.

: , , 5 in reparto, 297 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.826 casi : 92 morti , 5.546 guariti , 4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 182 in isolamento domiciliare.

: , , 4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 182 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 799 casi: 4 morti, 549 guariti , 6 in reparto, 240 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: