Coronavirus, in Sicilia boom di morti, ricoveri e casi: il 23 agosto sarà “zona gialla”. Il bollettino di oggi

La Sicilia ha salvato la “zona bianca” per la prossima settimana soltanto perché il numero dei pazienti non ha superato la soglia del 10% in terapia intensiva (che si attesta a 66 posti). Con i 65 di oggi, però, il cambio colore è praticamente definito, ma non per i prossimi sette giorni. Il cambio colore scatta, infatti, con il monitoraggio del venerdì. Da lunedì 23 agosto, dunque, la Sicilia passerà in “zona gialla“. Già ampiamente superata la soglia dei posti letto nei reparti ordinari (15%, cioè 439, ma ad oggi è a 499).