Coronavirus, oggi in Calabria nessun morto, 239 nuovi casi e 104 guariti. Continuano ad aumentare i ricoverati negli ospedali: il bollettino

13 Agosto 2021 15:41

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 13 agosto

Oggi in Calabria nessun morto, 104 guariti e 239 nuovi casi di Coronavirus su 3.190 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 7,49% dei tamponi processati. L’Asp di Catanzaro comunica 31 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’Asp di Crotone comunica 22 nuovi soggetti positivi di cui 1 migrante. L’Asp di Cosenza comunica: “ 82 positivi; tra i non residenti in Regione si aggiungono 2 nuovi casi a domicilio, 8 casi a domicilio e 2 guariti, precedentemente comunicati tra i residenti”. L’Asp di Reggio Calabria comunica 87 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

85 nella Provincia di Reggio Calabria

70 nella Provincia di Cosenza

30 nella Provincia di Catanzaro

20 nella Provincia di Crotone

17 nella Provincia di Vibo Valentia

17 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 73.217 persone su 1.028.561 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,11%. In Calabria sono stati processati 14,04 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

73.217 casi totali



1.271 morti

68.462 guariti

3.484 attualmente positivi

102 (+6) ricoverati in ospedale ( 2,92% )

( ) 7 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,20% )

( ) 3.375 (+129) in isolamento domiciliare ( 96,87% )

Alla luce di questi dati la Calabria resta in zona bianca. Il passaggio in zona gialla, in base ai parametri del nuovo decreto varato il 22 luglio dal governo Draghi, avverrà soltanto quando il numero dei ricoverati raggiungerà i 116 nei reparti di medicina ordinaria (dove oggi sono 102) e contemporaneamente i 14 in terapia intensiva (dove oggi sono 7). Anche se verrà superato soltanto uno dei due parametri, la Regione rimarrà in “zona bianca”: per il passaggio in zona gialla, dovranno essere superati entrambe le soglie di occupazione dei posti letto di riferimento.

I 73.217 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 24.805 casi : 346 morti , 23.063 guariti , 34 in reparto, 2 in terapia intensiva 1.360 in isolamento domiciliare.

: , , 34 in reparto, 2 in terapia intensiva 1.360 in isolamento domiciliare. Cosenza 24.226 casi : 580 morti , 22.557 guariti , 40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.046 in isolamento domiciliare.

: , , 40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.046 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.652 casi : 147 morti , 10.234 guariti , 14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 256 in isolamento domiciliare.

: , , 14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 256 in isolamento domiciliare. Crotone 7.011 casi : 102 morti , 6.639 guariti , 5 in reparto, 265 in isolamento domiciliare.

: , , 5 in reparto, 265 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.792 casi : 92 morti , 5.521 guariti , 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 175 in isolamento domiciliare.

: , , 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 175 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 731 casi: 4 morti, 448 guariti , 6 in reparto, 273 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.