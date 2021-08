Coronavirus, oggi in Sicilia boom di 1.134 nuovi casi: non erano così tanti dal 6 maggio ma la zona bianca è salva per un’altra settimana. Il bollettino

12 Agosto 2021 17:34

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 12 agosto: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 12 agosto, in Sicilia nessun morto , 472 guariti e 1.134 nuovi casi positivi al Coronavirus su 16.602 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 6,83% dei tamponi. La Regione, nel bollettino odierno, ha comunicato 12 morti, ma si riferiscono tutti ai giorni precedenti. Per la precisione sono cinque dell’11 agosto, cinque del 10, uno del 6 agosto e uno del 28 giugno. Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Messina 263

Palermo 182

Catania 168

Agrigento 118

Siracusa 110

Ragusa 110

Trapani 98

Caltanissetta 82

Enna 3

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 252.411 persone su 2.063.140 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,23%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,17 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

252.411 casi totali



6.121 morti

230.056 guariti

16.234 attualmente positivi

473 (+14) ricoverati in ospedale (2,91%)

59 (=) ricoverati in terapia intensiva (0,36%)

14.445 (+1.257) in isolamento domiciliare (88,97%)

Niente “zona gialla” in Sicilia per la prossima settimana, ma è alto il rischio che sia solo una questione di tempo. Con il boom di casi positivi di oggi, nei prossimi giorni aumenteranno probabilmente ancor di più i ricoverati: nei reparti ordinari hanno già superato nettamente la soglia (sono 473 e il limite è 439), mentre in terapia intensiva il dato è fermo ai 59 di ieri, ma ne bastano altri 7 (la soglia è 66) per il cambio colore. Per la “zona gialla”, dunque, dipende tutto dai posti in terapia intensiva.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: