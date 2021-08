Coronavirus, oggi in Sicilia nessun morto ma boom di ricoveri: “zona gialla” ad un passo. I dati del bollettino odierno

11 Agosto 2021 17:45

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 11 agosto: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 11 agosto, in Sicilia nessun morto , 472 guariti e 868 nuovi casi positivi al Coronavirus su 14.406 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 6,02% dei tamponi. La Regione, nel bollettino odierno, ha comunicato 9 morti, ma si riferiscono tutti ai giorni precedenti. Per la precisione sono quattro del 10 agosto, tre del 9 e due dell’8 agosto. Il contagio nelle singole province è così suddiviso.

199 Catania

164 Palermo

133 Agrigento

129 Ragusa

94 Caltanissetta

59 Trapani

49 Siracusa

33 Enna

8 Messina

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 251.277 persone su 2.056.140 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,22%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,18 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

251.277 casi totali



6.109 morti

229.584 guariti

15.584 attualmente positivi

459 (+11) ricoverati in ospedale (2,94%)

59 (+9) ricoverati in terapia intensiva (0,37%)

14.445 (+621) in isolamento domiciliare (92,69%)

La “zona gialla” torna ad incombere in Sicilia, dopo il segno meno di ieri nei ricoveri in terapia intensiva che poteva fare ben sperare. I dati di domani saranno quelli decisivi, ma il +11 di oggi nei reparti ordinari (439 è il limite per la zona gialla, quindi +20) e soprattutto il +9 in terapia intensiva (59 sono i ricoverati, a -7 dalla soglia massima dei 66) lasciano poco spazio alle interpretazioni.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: