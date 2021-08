Coronavirus, in Sicilia aumentano i ricoveri ordinari ma diminuiscono quelli in terapia intensiva: resta la speranza di salvare la zona bianca. Tutti i dati del bollettino di oggi

10 Agosto 2021 17:34

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 10 agosto: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 10 agosto, in Sicilia 1 morto , 578 guariti e 848 nuovi casi positivi al Coronavirus su 18.759 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 4,52% dei tamponi. Dal conteggio odierno del bollettino nazionale vengono conteggiati 12 morti in più in Sicilia, ma 11 di questi risultano essere dei giorni precedenti. Esattamente cinque dell’8 agosto, tre del 7, due del 6 e uno del 4 agosto.

177 Palermo

125 Catania

80 Agrigento

117 Caltanissetta

149 Trapani

93 Ragusa

55 Siracusa

45 Enna

7 Messina

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 250.409 persone su 2.049.840 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,21%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,18 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

250.409 casi totali



6.100 morti

229.112 guariti

15.197 attualmente positivi

448 (+6) ricoverati in ospedale (2,94%)

50 (-2) ricoverati in terapia intensiva (0,32%)

14.445 (+254) in isolamento domiciliare (95,05%)

Continuano ad aumentare i ricoverati nei reparti ordinari, seppur con numeri più bassi degli ultimi giorni (+6), ma diminuiscono quelli in terapia intensiva, il che significa che si potrebbe “salvare” la zona bianca almeno per un’altra settimana, considerando che – lo ricordiamo – per cambiare colore è necessario che si superi la soglia di entrambi i parametri. Tutto dipenderà, adesso, dai numeri di domani e di giovedì, che determineranno la conferma o il cambio di colore.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: