Coronavirus: i DATI del monitoraggio settimanale, RT in calo e leggero aumento dell’incidenza

27 Agosto 2021 09:49

I dati emersi dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, Sicilia gialla da lunedì con “alto rischio escalation”

Il valore Rt passa da 1,1 della scorsa settimana a 1.01 di quest’ultima con un lieve aumento per l’incidenza nazionale con 77 casi ogni 100mila abitanti per il periodo 20-26 agosto. E’ quanto emerge dai dati dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina. Sono 10 le Regioni/PPAA che risultano classificate a rischio moderato, mentre le restanti 11 Regioni risultano classificate a rischio basso: del primo gruppo fanno parte Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Pa Trento, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. Mentre la Sicilia, che dovrebbe diventare gialla da lunedì, è classificata a rischio moderato ma con “un’alta progressione di escalation nei prossimi 30 giorni”.