17 Agosto 2021 16:23

Coronavirus: cresce in maniera importante il numero dei positivi a Milazzo

Cresce in maniera importante il numero dei positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono ben 77 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone, quattro dei quali continuano ad essere ricoverati in ospedale. Rispetto all’ultimo report di ieri, che registrava 51 casi, l’incremento è stato quindi del 50 per cento.