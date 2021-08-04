Coppa Italia, Salernitana-Reggina si gioca il 16 agosto: calendario e tabellone completo con orari e date [GRAFICA]

La Lega Serie A ha pubblicato il programma completo dei 32esimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. La sfida Salernitana-Reggina si disputerà allo stadio Arechi lunedì 16 agosto alle ore 20.45. Di seguito il programma completo con date e orari di tutte le sfide:
PORDENONE — SPEZIA* (A LIGNANO SABBIADORO) VEN 13/08 ORE 17.45 CANALE 20
GENOA — VINCENTE PERUGIA/SUDTIROL VEN 13/08 ORE 18.00 ITALIA 1
UDINESE — ASCOLI VEN 13/08 ORE 2045 CANALE 20
FIORENTINA — COSENZA VEN 13/08 ORE 21.00 ITALIA 1
BENEVENTO — SPAL SAB 14/08 ORE 17.45 CANALE 20
CITTADELLA — MONZA SAB 14/08 ORE 18.00 ITALIA 1
HELLAS VERONA — VINCENTE COMO/CATANZARO SAB 14/08 ORE 20.45 CANALE 20
CAGLIARI — PISA SAB 14/08 ORE 21.00 ITALIA 1
EMPOLI — LR VICENZA DOM 15/ 08 ORE 17.45 CANALE 20
PARMA — LECCE DOM 15/ 08 ORE 18.00 ITALIA 1
VENEZIA — FROSINONE (A FERRARA) DOM 15/ 08 ORE 20.45 CANALE 20
TORINO — CREMONESE DOM 15/ 08 ORE 21.00 ITALIA 1
CROTONE — BRESCIA LUN 16/08 ORE 17.45 CANALE 20
BOLOGNA — VINCENTE TERNANA/AVELLINO LUN 16/08 ORE 18.00 ITALIA 1
SALERNITANA — REGGINA LUN 16/08 ORE 20.45 CANALE 20
SAMPDORIA — VINCENTE PADOVA/ALESSANDRIA LUN 16/08 ORE 21.00 ITALIA 1
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