Coronavirus: oggi in Sicilia boom di guariti e 997 nuovi casi positivi. Salgono ancora i ricoverati in ospedale, tutti i DATI ed i DETTAGLI

18 Agosto 2021 17:21

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 18 agosto: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 18 agosto, in Sicilia 25 morti (la Regione comunica che 24 decessi sono recuperati dai giorni precedenti), 1.204 guariti e 997 nuovi casi positivi al Coronavirus su 15.038 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 6,6% dei tamponi.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 258.578 persone su 2.098.864 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,31%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,12 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

258.578 casi totali



6.173 morti

232.688 guariti

19.717 attualmente positivi

621 (+14) ricoverati in ospedale (3,14%)

80 (+3) ricoverati in terapia intensiva (0,39%)

19.016 (-249) in isolamento domiciliare (96,4%)

Continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti ordinari (oggi +14), che hanno superato ampiamente la soglia del 15% (il limite è 544 e attualmente sono occupati 621 posti letto). Sono 80 i ricoverati in terapia intensiva, a +5 dalla soglia minima di 75 ospedalizzati. E’ certo che, da lunedì 23 agosto, l’Isola cambierà colore passando alla “zona gialla”.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: