Dopo i tentennamenti con la Reggina, Di Carmine ha scelto la Cremonese: “un po’ restìo a scendere in B, vi spiego perché”

25 Agosto 2021 17:15

Samuel Di Carmine, dopo le troppe attese con la Reggina, ha scelto comunque di scendere in Serie B, andando alla Cremonese dell’ex amaranto Simone Giacchetta

Samuel Di Carmine, alla fine, ha deciso di scendere in B. Poche le chance in massima serie all’Hellas Verona, che glielo aveva fatto capire. Tante richieste per lui, con la Reggina – per un certo periodo – in pole. Contatti e incontri, diversi, ma anche tanti rinvii, finché il club amaranto non ha più aspettato virando dritta dritta su Galabinov. Le attese dell’attaccante erano legate alla sua mancata volontà di scendere di categoria, è stato lui stesso a spiegarlo durante la conferenza stampa di presentazione odierna – al fianco del ds Simone Giacchetta, ex bandiera amaranto – come nuovo giocatore grigiorosso: “ringrazio la proprietà per lo sforzo fatto, la trattativa è stata lunga anche perché ho avuto un po’ di resistenza scendere di categoria. Motivo? Ho impiegato tanti anni a raggiungere la Serie A. Qui, però, ho notato che mi volevano molto”.