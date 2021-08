Serie C, la composizione UFFICIALE dei tre gironi: l’Acr Messina ritrova i derby con Catania e Palermo

9 Agosto 2021 13:50

La composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2021/2022: nel raggruppamento meridionale anche Catanzaro e Vibonese

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2021/2022. L’Acr Messina, ovviamente inserita nel Girone C, troverà il Catania (ultimo scontro 26 febbraio 2017) e il Palermo (ultimo scontro 24 novembre 2019). Un girone di fuoco che vede il ritorno di una piazza importante come Taranto e di altre, già presenti, come Bari, Avellino, Foggia, Catanzaro e Juve Stabia.

GIRONE A: Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, Virtus Verona

GIRONE B: Ancona-Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Vis Pesaro, Virtus Entella, Viterbese, X

GIRONE C: ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla