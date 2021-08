Reggio Calabria, svolta nel settore dei rifiuti: dalla raccolta stradale alle mini isole ecologiche, ecco le nuove modalità

23 Agosto 2021 09:58

Il nuovo bando per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti che è stato aggiudicato alla azienda piemontese Teknoservice: la nota del Sindaco Falcomatà

“Tra le cose che non sono andate bene durante il primo mandato c’è, sicuramente, la scelta di estendere il porta a porta a tutta la città. Durante la campagna elettorale avevamo detto che si sarebbe cambiato metodo e, come avete visto, qualche giorno fa si è concluso il nuovo bando per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti che è stato aggiudicato alla azienda piemontese Teknoservice”. Lo ha affermato in un post pubblicato sui social il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. L’annuncio era stato dato qualche mese fa dall’Assessore Paolo Brunetti, i cittadini aspettavano quindi modifiche alla modalità di raccolta rifiuti per mettere la parola fine ad un’emergenza che ormai va avanti da troppo tempo. Il bando prevede alcune novità volte a correggere gli errori del passato e migliorare il servizio. Il nuovo metodo di raccolta sarà attivo, gradualmente, entro la fine dell’anno. Grande attenzione sarà data, secondo quanto affermato dal primo cittadino, ai quartieri in cui si sono verificati i maggiori disagi (Arghillà, Ciccarello e Rione Marconi). Tra queste le novità sono le seguenti: