Reggina, col Cosenza in B cambia l’avversaria in Coppa Italia: esordio amaranto con la Salernitana

3 Agosto 2021 13:58

Come cambiano ranking, tabellone e calendario della Coppa Italia con l’esclusione dalla Serie B del Chievo e il ripescaggio del Cosenza

Il Tar ha espresso la sua sentenza, il ricorso del Chievo Verona non è stato accolto quindi il club veneto resta dunque escluso dal prossimo campionato di Serie B a causa di alcune inadempienze economiche. Porte aperte dunque per il Cosenza, che adesso aspetta soltanto la firma per la riammissione che verrà apposta dal presidente Federale Gabriele Gravina.

Con la definitiva estromissione del Chievo, si aggiorna anche il tabellone della Coppa Italia. Inizialmente gli amaranto avrebbero dovuto sfidare l’Empoli, ma le decisioni del Tribunale del Lazio hanno mescolato le carte e hanno accoppiato la Reggina con la Salernitana. La sfida di giocherà nel weekend di Ferragosto con lo stadio Arechi che sarà selezionato come sede. Il Cosenza, in base ai meriti sportivi, avrà invece la posizione 36 e se la vedrà contro la Fiorentina al Franchi.

Ecco nel dettaglio come sarà il nuovo ranking della manifestazione:

Juventus (vincitrice Coppa Italia) Inter (vincitrice Serie A) Milan Atalanta Napoli Lazio Roma Sassuolo Sampdoria Verona Genoa Bologna Fiorentina Udinese Spezia Cagliari Torino Empoli Salernitana Venezia Benevento Crotone Parma Cittadella (finalista play off Serie B) Monza Lecce Brescia Spal Frosinone Reggina Vicenza Cremonese Pisa Pordenone Ascoli Cosenza Ternana Perugia Como Alessandria (vincitrice playoff Serie C) Padova Catanzaro Sudtirol Avellino

Nel turno preliminare si affrontano in gara unica le squadre dalla 44ª alla 37ª posizione del ranking, le 4 con i numeri più alti hanno il diritto di giocare in casa. A partire dai trentaduesimi di finale entrano in gioco le 28 squadre dalla 36ª alla 9ª posizione del ranking. Le rimanenti 8 squadre, le teste di serie, esordiscono negli ottavi di finale. I 3 turni eliminatori, così come ottavi e quarti, si disputano in partite di sola andata. Dai trentaduesimi di finale in poi la squadra entrata con il numero più basso di ranking giocherà la partita in casa; unica eccezione sono le semifinali, che prevedono una partita di andata e una di ritorno. Di seguito il calendario:

TURNO PRELIMINARE (7-8 AGOSTO)

Como-Catanzaro

Ternana-Avellino

Perugia-Südtirol

Padova-Alessandria

32ESIMI DI FINALE (15 AGOSTO)

GENOA – Perugia/Südtirol (1)

SALERNITANA – Reggina (2)

UDINESE – Ascoli (3)

Crotone – Brescia (4)

SPEZIA – Pordenone (5)

Parma – Lecce (6)

EMPOLI – Vicenza (7)

HELLAS VERONA – Como/Catanzaro (8)

SAMPDORIA – Alessandria/Padova (9)

TORINO – Cremonese (10)

CAGLIARI – Pisa (11)

Cittadella – Monza (12)

FIORENTINA – Cosenza (13)

Benevento – SPAL (14)