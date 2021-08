Reggina, ecco l’ufficialità: Claud Adjapong è un nuovo calciatore amaranto. Novità sulla formula

9 Agosto 2021 19:43

La Reggina ufficializza l’arrivo dell’esterno destro Claud Adjapong: la formula del trasferimento cambia rispetto a qualche giorno fa

Claud Adjapong è un nuovo calciatore della Reggina. E’ arrivata adesso l’ufficialità di un trasferimento già perfezionato la scorsa settimana. La novità, piuttosto, è rappresentata dalla formula: non c’è il diritto di riscatto con l’obbligo in caso di A, ma il prestito è secco, per un anno. “Reggina 1914 – si legge – comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Claud Adjapong. Il difensore, classe 1998, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2022. Claud un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”.