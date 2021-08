Cinquefrondese in Promozione, il presidente Bellocco: “giusto riconoscimento per i prestigiosi risultati ottenuti nelle ultime due stagioni”

6 Agosto 2021 18:16

Cinquefrondese in Promozione, la soddisfazione del presidente Bellocco

Con riferimento all’ammissione della Cinquefrondese al campionato di Promozione, il presidente Giuseppe Bellocco dichiara: “non si tratta di una casualità ma del giusto e meritato riconoscimento per i prestigiosi risultati ottenuti nelle ultime due stagioni che, purtroppo, non è stato possibile portare a conclusione. Un secondo posto, da matricola, nella stagione 2019/2020 e un meritatissimo primo posto maturato nelle gare disputate nell’annata 2020/2021 sono i criteri valutativi che hanno consentito il salto di categoria, così da riportare i colori biancocelesti ai fasti di un tempo. Cinquefrondi riassapora il profumo del campionato di Promozione dopo 47 anni. In questo momento, con grande commozione, un ricordo non posso non dedicarlo a mio papà, che di quella Promozione, da presidente, è stato l’artefice. Un ringraziamento va a coloro i quali (giocatori, dirigenti e collaboratori) hanno consentito di realizzare questo eccezionale risultato, impensabile appena 4 anni fa quando abbiamo cominciato, partendo dalla Terza categoria, a lavorare a questo progetto. Un primo sogno è stato realizzato, ora ci sarà da lavorare, con rinnovato entusiasmo, perché la riconquistata Promozione non può e non deve rappresentare il punto di arrivo ma deve essere il punto di partenza per sempre più ambiti e prestigiosi traguardi”.