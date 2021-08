Cinquefrondese: Alfredo Tedesco ricoprirà il ruolo di preparatore dei portieri anche nella stagione 2021-2022

21 Agosto 2021 18:58

L’USD Cinquefrondese è lieta di annunciare che Alfredo Tedesco ricoprirà il ruolo di preparatore dei portieri anche nella stagione 2021-2022. Approdato a Cinquefrondi nel settembre dello scorso anno, Tedesco vanta un curriculum di tutto rispetto. Nella stagione 2000/2001, infatti, è stato preparatore dei portieri nella Deliese; l’anno successivo ha ricoperto lo stesso ruolo nella Palmese, in Promozione, conquistando il primo posto; nella stagione 2002/2003 con i colori neroverdi ha disputato il massimo campionato regionale. L’anno dopo svolge lo stesso ruolo nel Melicucco, in Promozione, e nel 2004/2005 nella Gioiese sempre in Promozione, dove rimarrà per due anni, riuscendo a vincere il campionato. Il salto in Eccellenza arriva anche alla Cittanovese in seguito alla vittoria dei playoff. Dopo una stagione in Prima categoria alla guida del Calcio Palmi, nella stagione 2008/2009 torna in Eccellenza approdando alla Cittanovese. Dall’anno 2009/2010 segue ininterrottamente come preparatore dei portieri la Palmese per 4 anni, dove conquista la promozione in Eccellenza. Successivamente, vincendo il campionato di Eccellenza, conquista la serie D con il record di punti e, l’anno successivo, porta la squadra alla sua prima salvezza in serie D ai play-out.