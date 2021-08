Ciclismo: Salvini, ‘Pantani fatto fuori perchè scomodo, l’hanno portato a morire’

13 Agosto 2021 20:39

San Mango d’Aquino (Cz), 13 ago. (Adnkronos) – “Nessuno mi toglie dalla testa che Marco Pantani sia stato stato fatto fuori perchè era scomodo, altrimenti avrebbe corso ancora tanto e avrebbe vinto ancora tanto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo ad una manifestazione a San Mango d’Aquino, in provincia di Catanzaro, durante la quale è stato inaugurato un viale intitolato alla memoria del campione romagnolo.

“A Madonna di Campiglio -ha aggiunto il leader del Carroccio- lo fermarono perchè qualcuno andò a fare un’analisi la mattina e a differenza di quello che era risultato la sera e poi il pomeriggio dopo c’era una percentuale fuori controllo. Poi è facile dire si è lasciato andare alla depressione, alla droga, ai farmaci. Si è sempre rialzato, dopo quella caduta si rialzò, poi nella vita è difficile cadere, rialzarti, cadere, rialzarti”.

“Quante ne hanno dette su Marco Pantani, penso che sia stato il più grande, quello che ha regalato più emozioni di tutti, con rispetto per tutti gli altri campioni. Poi -ha ribadito Salvini- hanno cercato di infangarne l’immagine: penso che non sia morto di suo, penso che l’abbiano portato a morire”.