Fc Lamezia Terme, adesso è una corazzata: ufficiale anche l’arrivo di Ciccio Corapi!

27 Agosto 2021 20:19

Ancora un altro colpaccio per l’Fc Lamezia Terme, che si aggiudica le prestazioni sportive dell’ex Catanzaro e Parma Ciccio Corapi

Continuano i grandi colpi di mercato in casa Fc Lamezia Terme. La società del presidente Saladini, infatti, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Corapi, dopo aver annunciato nei giorni scorsi gli ex Reggina Camilleri e Salandria.

Classe ’85, Corapi è calciatore di grandissime qualità, un centrocampista capace di ricoprire ogni ruolo nella fascia mediana del terreno di gioco. Metronomo abile nel dettare i tempi di gioco ai compagni di squadra, ottimo in fase d’interdizione e adattabile anche avanzato sulla trequarti. Nativo di Catanzaro, nella quale squadra ha disputato l’ultima stagione in serie C, “Ciccio” Corapi ha militato nelle fila di vari club tra i quali: Benevento (vincendo la serie C2), Nocerina, Vibonese, L’Aquila, Parma (due promozioni, in serie C e serie B), Trapani (promozione in serie B). Calciatore dalle grandissime doti tecniche ma anche uomo dalle spiccate qualità umane e caratteriali; leader e punto di riferimento che con merito ha avuto più volte modo di rappresentare le squadre di Parma e Trapani indossando la fascia di capitano.

Ciccio Corapi rappresenta sicuramente un innesto di innegabile qualità all’interno della rosa gialloblu.

“Sono molto felice di sposare questo ambizioso progetto nato a Lamezia Terme”, ha dichiarato Corapi. “Ci sono – ha proseguito il centrocampista – tutti i presupposti per poter fare veramente bene. Ho avuto modo di vedere un ambiente molto carico e di trovare una società dalle idee ben chiare e decise. La fiducia che ho sentito intorno alla mia persona è davvero tanta e non vedo l’ora di ripagare tutta questa stima in campo”.