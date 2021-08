Chiuso un bar di Zafferana Etnea: scoperti 13 lavoratori in nero

20 Agosto 2021 13:09

Chiuso un bar di Zafferana Etnea: scoperti 13 lavoratori subordinati che prestavano servizio erano tutti in nero

hiuso un bar di Zafferana Etnea, in provincia di Catania: i carabinieri, nel corso di un blitz, hanno scoperto che i 13 lavoratori che prestavano servizio erano tutti in nero. Nei banchi frigo, inoltre, i militari e il personale del dipartimento Prevenzione veterinaria dell’Asp hanno trovato 13 chili di carne mista priva di tracciabilità. Elevate multe per oltre sessantamila euro.