Calabria, incendio arriva a ridosso della carreggiata: chiuso un tratto dell’A2 a Castrovillari

17 Agosto 2021 13:23

Un incendio ha provocato la chiusura temporanea dell’Autostrada A2 “del Mediterraneo” nel tratto calabrese di Castrovillari. Il fuoco sta interessando una pineta, le fiamme sono arrivate a ridosso della carreggiata ed è per questo che l’Anas ha disposto la deviazione della circolazione sulla viabilità limitrofo. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di spegnimento e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul fronte dell’incendio, sviluppatosi in località Conca del Re, stanno operando un elicottero di Calabria verde e un canadair.