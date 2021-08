Juventus, tutti i nomi per il dopo Cristiano Ronaldo: un grande ritorno, 3 big proposti e un pesante no

27 Agosto 2021 11:04

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus, parte la caccia al sostituto: Moise Kean in pole, 3 big proposti ma non convincono, 2 giovani soluzioni dalla Serie A, tentativo a vuoto per Mauro Icardi

La panchina a Udine, lo strano infortunio in allenamento, le sirene del calciomercato e l’apertura della Juventus alla cessione. L’addio di Cristiano Ronaldo era un’ipotesi più che concreta, l’unico ostacolo erano le strette tempistiche per la ricerca di un sostituto. L’accelerata l’ha data lo stesso CR7 annunciando nella serata di ieri, per bocca del suo procuratore Jorge Mendes, di voler lasciare la Juventus. Si attende solo l’offerta del Manchester City, circa 25 milioni, per mettere il tutto nero su bianco. E a proposito di nero su bianco, i bianconeri si libereranno di un ingaggio pesantissimo, particolarmente durante la pandemia, incassando una cifra da poter investire subito sul mercato alla ricerca di un sostituto.

Il nome caldo, un cavallo di ritorno

Vista la situazione finanziaria e i 5 giorni che mancano alla fine del mercato, difficilmente la Juventus potrà comprare un attaccante costoso e di alto livello. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, i bianconeri sarebbero orientati verso la costruzione di un progetto ripartendo da un giovane, del resto cercare di sostituire un 5 volte Pallone d’Oro come Cristiano Ronaldo non è un’operazione semplice. Allegri ha fatto il nome di Gabriel Jesus, attaccante giovane ma già pronto, in forza al Manchester City che lo tolto dal mercato e non vuole inserirlo come contropartita. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Moise Kean, attualmente in forza all’Everton dopo una stagione al PSG. Il giovane attaccante italiano può agire sulla fascia e al centro dell’attacco dando diverse soluzioni tattiche ad Allegri, ha qualità e grandi margini di miglioramento, ma dovrà arrivare (o meglio ritornare!) in bianconero con una maturità e una concentrazione diversa da quelle che gli sono costate anche il posto nella Nazionale di Mancini a Euro 2020.

Profilo giovane

Non dovesse decollare la trattativa per Moise Kean, la Juventus è pronta a guardare in Serie A. Dusan Vlahovic è stato accostato a diverse squadre nelle ultime settimane, ma la Fiorentina non sembra intenzionata a privarsene: gli importanti movimenti di mercato della squadra toscana sembrano orientati a convincere il giovane bomber a rinnovare. Gli occhi del ds Cherubini sembrano orientati verso due attaccanti del Sassuolo, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca: il primo, campione d’Europa con l’Italia all’Europeo, può giocare su tutto il fronte dell’attacco pur senza essere propriamente una prima punta. Non gli manca il vizietto del gol come fatto vedere già all’esordio nella prima giornata contro il Verona; il secondo è un centravanti fisico, molto più adatto al ruolo di punta centrale del tridente bianconero, già nel giro delle Nazionali under e messosi in mostra nel Genova nella passata stagione. Due profili con i quali iniziare a costruire il presente e soprattutto il futuro della Juventus senza CR7.

Punte esperte e un no importante

La Juventus potrebbe decidere anche di affidarsi a una punta esperta, magari anche in coppia con uno dei giovani sopracitati. Ben tre attaccanti dal profilo internazionale sono stati subito proposti ai bianconeri già nella giornata di ieri: Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal, Antoine Griezmann del Barcellona. Tre nomi importanti, tre giocatori di elevata caratura ma che per ora hanno trovato un freddo interesse da parte della Juventus per costi dell’operazione, età e caratteristiche tattiche. Diverso l’interesse per Mauro Icardi: secondo Sky Sport, la Juventus avrebbe sondato il terreno con il PSG per riportare il bomber argentino in Serie A, ma i francesi non sono orientati verso la cessione.