Villa San Giovanni: inaugurato il Centro Estivo Anziani Comunale, sarà attivo fino al 9 settembre

11 Agosto 2021 10:39

L’Amministrazione Comunale ha pensato di attivare iniziative a sostegno degli anziani e delle loro famiglie, promuovendo il benessere fisico e psicologico

Inaugurato il 10 agosto il Centro Estivo Anziani all’interno del parco Masci di Villa San Giovanni. Attivo dal 10 agosto al 9 settembre, il Centro Estivo è un servizio ideato e offerto dall’Assessorato alle Politiche Sociali con l’obiettivo di offrire un supporto concreto agli anziani over 65. “L’attenzione verso gli anziani è massima, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo”, ha dichiarato il sindaco f.f. Maria Grazia Richichi. Il distanziamento fisico e il rispetto delle normative anti Covid ha creato, infatti, un distanziamento sociale che inevitabilmente ha colpito duramente i soggetti più fragili. Da qui l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di attuare iniziative a sostegno degli anziani e delle loro famiglie, promuovendo il benessere fisico e psicologico.

“Due volte a settimane, tutti i partecipanti potranno svolgere attività motoria, ludica, attività di intrattenimento, ma anche informativa. Sono, ad esempio, disponibili all’interno del Centro i principali quotidiani d’informazione, con la possibilità di commentare le notizie del giorno. Oltre ad attività motoria e attività ludiche, il Centro Estivo svolge attività volte a salvaguardare la memoria storica della città di Villa San Giovanni, memoria storica che solo i nostri anziani possono aiutarci a preservare”, viene specificato nel comunicato. Per questo motivo, “ci sarà una sorta di raccolta di storie di vita – ha affermato Fortunato Fedele, uno degli educatori del Centro Estivo – storie che avranno come protagonisti gli anziani e i loro racconti personali o professionali, legati alla città di Villa San Giovanni e che magari potranno diventare un racconto per la comunità”.

Al momento sono una decina gli anziani che hanno aderito all’iniziativa, con un buon livello cognitivo. Le iscrizioni sono sempre aperte e non ci sono limiti di età. Per partecipare è sufficiente telefonare all’Ufficio Servizio Sociali dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, al numero 0965/795195. Il centro estivo è attivo il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 11:30 fino al 25 agosto. Dal 26 agosto e fino al 9 settembre, le attività verranno svolte dalle 17:00 alle 19:00, principalmente all’interno del parco Masci. Il Centro Estivo Anziani si aggiunge ai servizi già attivi come: il servizio “Navetta Amica” e il servizio “Diamoci una mano”.

Possono accedere al servizio “Navetta amica”, anziani e soggetti che vivono situazioni di disagio, usufruendo del trasporto gratuito verso studi medici, farmacie, uffici pubblici, supermercati e destinazioni varie. Il servizio “ Diamoci una mano” si occupa di supportare le persone fragili nei bisogni legati alla quotidianità, offrendo compagnia domiciliare e accompagnamento per passeggiate, aiuti nelle faccende domestiche e disbrigo commissioni quotidiane.