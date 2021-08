Caulonia, pesanti i danni provocati dagli incendi: l’Amministrazione Comunale chiede lo stato di emergenza

9 Agosto 2021 17:51

Solo l’intervento dei soccorritori e dei cittadini ha scongiurato drammi peggiori, preservando vite umane e abitazioni

“I vasti incendi che hanno interessato il territorio Cauloniese, nei giorni 31 luglio e 1 agosto, hanno provocato ingenti danni ed hanno fatto vivere ore drammatiche alla popolazione”. Lo afferma in una nota l’amministrazione Comunale di Caulonia. La cittadina della Jonica in provincia di Reggio Calabria è tra i territori maggiormente colpiti dai roghi di questi giorni ed “è stato solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, delle squadre AIB, dei volontari della Protezione Civile di Caulonia Marina e Caulonia Centro, nonché dei tanti cittadini che si sono adoperati per preservare vite umane e abitazioni che si è potuto fortunatamente scongiurare il dramma”.

“È volontà di questa amministrazione non lasciare soli i cittadini che hanno subito danni a causa degli incendi. La Giunta comunale, pertanto, ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di adottare le procedure atte ad individuare i soggetti che hanno subito danni e, contestualmente, ha chiesto alla la Regione Calabria la dichiarazione dello stato di emergenza per il ristoro dei danni patiti”, conclude la nota.