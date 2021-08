Catania, brucia la propria auto “per nervosismo”: 32enne denunciato dalla Polizia

18 Agosto 2021 11:57

Le fiamme si erano estese ad alcune sterpaglie e rifiuti che si trovavano nelle vicinanze

Ha bruciato la propria auto “per nervosismo” e ora deve rispondere del reato di incendio. Protagonista un 32enne di Adrano, in provincia di Catania, denunciato dalla polizia. L’uomo ha appiccato il fuoco alla propria auto, una Fiat Punto che si trovava in via Rocca San Leo, e le fiamme, poi spente dai vigili del fuoco, si erano estese ad alcune sterpaglie e rifiuti che si trovavano nelle vicinanze. Rintracciato dagli agenti, il 32enne ha riferito di avere dato fuoco personalmente al mezzo: da qui dunque la denuncia.