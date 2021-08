Carenza di acqua a Crotone, riunione in Prefettura

5 Agosto 2021 11:11

Il Prefetto di Crotone, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, ha tenuto un incontro in videoconferenza per discutere con tutte le parti interessate sulla carenza di acqua per uso potabile in vari comuni della provincia

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Crotone, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, ha tenuto un incontro in videoconferenza per discutere con tutte le parti interessate sulla carenza di acqua per uso potabile in vari comuni della provincia. All’incontro erano presenti, oltre all’Assessore Sergio De Caprio e ai vertici delle Forze di Polizia e al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, anche i Sindaci dei Comuni di Belvedere di Spinello, Melissa, Santa Severina e Isola di Capo Rizzuto, mentre collegati in videoconferenza hanno partecipato gli altri Sindaci e i rappresentanti di Sorical e Congesi. Nel corso dell’incontro, richiesto da diversi Sindaci del territorio, è stato preso atto che la riduzione nella fornitura di acqua è dovuta alla siccità e alle temperature molto alte che si registrano in questo periodo, mentre la maggiore incidenza sulla carenza idrica sarebbe dovuta a prelievi abusivi che si registrano in tutti i corsi d’acqua. A tale riguardo, l’Ing. De Marco di Sorical ha assicurato che la riduzione nella distribuzione dell’acqua non è assolutamente dovuta al mancato pagamento da parte di Congesi della fornitura, bensì alle suddette problematiche. In particolare, il mancato riempimento dei serbatoi di Savelli, che rendono l’acqua potabile a servizio anche dei comuni di Belvedere di Spinello, Cirò, Melissa, Verzino, Umbriatico, Carfizzi, Pallagorio, Scandale, Crucoli, Casabona, Strongoli, Rocca di Neto e una frazione di Santa Severina, sarebbe dovuto a prelievi abusivi di acqua dal fiume Lese, che avverrebbero nel territorio di altra provincia. Sul punto, l’Assessore regionale all’Ambiente, De Caprio, ha assicurato la disponibilità di Arpa Calabria e di Calabria Verde. Inoltre. l’Assessore ha ricordato ai Sindaci di segnalare tutte le esigenze riguardanti la rete idrica e a tale proposito ha comunicato di avere chiesto al Governo 32 milioni di euro, mentre altri 28 milioni di euro sarebbero già resi disponibili da parte di Crotone Sviluppo, che saranno impegnati nei comuni con oltre 5 mila abitanti.