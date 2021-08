Hospice Via delle Stelle, Cannizzaro esulta: “l’accreditamento è arrivato, problema chiuso definitivamente”

9 Agosto 2021 12:10

Il deputato di Forza Italia: “concretizzato un lungo e tortuoso iter avviato con Jole Santelli un anno fa”

La strada non è più in salita per i dipendenti dell’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria. Si è concretizzato l’accreditamento che fino a qualche settimana fa sembrava difficile da effettuare. “La settimana inizia con una notizia magnifica per la Sanità della nostra Terra. Sono molto orgoglioso di annunciare che, dopo un lungo e tortuoso iter avviato con Jole (Santelli, ndr) un anno fa, il tanto atteso accreditamento è arrivato, dopo esserci battuti con le unghie e con i denti. Così adesso si chiude il cerchio in maniera DE-FI-NI-TI-VA. E come già annunciato, le iniziative a favore della struttura e dello splendido personale di Via delle Stelle non sono finite qui…”. E’ quanto scrive sui social il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. La speranza è che adesso possa continuare ad essere svolto il pieno funzionamento di una struttura fondamentale per la città calabrese dello Stretto.