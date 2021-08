Camion perde il carico lungo la Salerno-Reggio Calabria: code in direzione Sud

7 Agosto 2021 19:54

A causa del carico disperso da parte di un mezzo in transito lungo il tratto salernitano, code in direzione Sud sulla Salerno-Reggio Calabria

Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel salernitano, si segnalano code in direzione sud tra gli svincoli di Salerno (km 8,000) e Pontecagnano Nord (15,000) a causa del carico disperso lungo il piano viabile da parte di un mezzo pesante in transito (in prossimità del km 15,000). Per permettere le operazioni di rimozione del carico e per motivi di sicurezza allo stato attuale si transita sulla sola corsia di sorpasso. In considerazione degli elevati flussi di traffico connessi all’esodo estivo, le code si stanno accumulando già a partire dallo svincolo di Baronissi (km 3,000). In relazione alla natura ed alla quantità del carico disperso, le operazioni in corso risultano particolarmente articolate; terminato l’intervento da parte del personale di Anas, sarà possibile ripristinare la transitabilità a piena carreggiata.