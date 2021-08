Serie A, si chiude il calciomercato estivo con gli ultimi botti: Caputo cambia squadra, Kean alla Juventus, il Milan ha il suo Messia(s)

31 Agosto 2021 20:00

Si chiude il calciomercato estivo della Serie A con gli ultimi botti in una giornata ricca di trattative: Ciccio Caputo cambia squadra sul gong, la Juventus ufficializza il sostituto di Cristiano Ronaldo, il Milan ha il suo trequartista

Il countdown si avvia verso la fine con gli ultimi secondi che scorrono sul cronometro fino a segnare le ore 20:00: il calciomercato estivo della Serie A 2021-2022 si è ufficialmente concluso! Tante le trattative impostate nell’ultima giornata di mercato, diverse le ufficialità importanti arrivate addirittura a partire dalla tarda notte di ieri. Il Milan aveva fretta di chiudere per il trequartista e, dopo il no dello Stade Brestois per Faivre e dell’Atalanta per Miranchuck, i rossoneri hanno virato con decisione su Messias del Crotone: prestito oneroso da 2.6 milioni e diritto di riscatto a 5.4 più un eventuale milione di bonus. Sul giocatore era attivo anche il Torino che ha ripiegato su Brekalo del Wolfsburg (prestito con diritto di riscatto a 11 milioni) e Dennis Praet dal Leicester in prestito.

L’altra metà di Torino, la Juventus ha ufficializzato il sostituto di Cristiano Ronaldo: i bianconeri hanno messo nero su bianco il contratto di Moise Kean che arriva dall’Everton in prestito biennale per una cifra complessiva da 38 milioni di euro bonus compresi. Bianconeri che hanno prelevato anche Ihattaren, giovane talento olandese del PSV girato subito alla Sampdoria. I blucerchiati hanno piazzato un colpo importante a 10 minuti dalla fine del calciomercato prelevando Ciccio Caputo dal Sassuolo per mezzo milione di prestito e 3.5 di obbligo bonus compresi. Restando sotto la Lanterna, il Genoa risponde con un poker di colpi: in difesa Maksimovic dal Napoli e Fares dalla Lazio, a centrocampo Abdulaye Tourè dal Nantes, in attacco Felipe Caicedo dalla Lazio.

I biancocelesti aggiungono una pedina di talento al proprio attacco prelevando Mattia Zaccagni dal Verona che lo rimpiazza con Caprari. Pesante la cessione del Bologna che incassa 20 milioni più 3 di bonus dall’Arsenal spedendo Tomyasu in Premier League. Fra le piccole colpi importanti per il Cagliari che si assicura Keita Baldè lasciato libero dall’AS Monaco, per lo Spezia che preleva il giovane Salcedo dall’Inter e per il Venezia che prende in prestito il nazionale gallese Ampadu del Chelsea.