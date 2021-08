Reggina, ora è ufficiale: escono 5 over su 6. E’ Situm il sacrificato, fuorilista solo Faty

31 Agosto 2021 20:23

La Reggina riesce a piazzare sul gong cinque esuberi, resta fuori lista il solo Faty: tutte le ufficialità

Lo avevamo anticipato, adesso è ufficialità: tanta fatica, ma alla fine la Reggina riesce a piazzare quasi tutti gli esuberi. Ben 5 over su 6 vanno via, con il solo Faty rimasto fuori lista (ma ha molto mercato all’estero e in alcuni paesi le trattative sono aperte anche a settembre). E così Crimi (Triestina), Rossi (Seregno) e Garufo (risoluzione del contratto) vanno via a titolo definitivo, mentre Situm passa in prestito al Cosenza. Scambio, invece, con la Vis Pesaro: Rubin nelle Marche, il centrocampista Yassine Ejjaki in Calabria. Quest’ultimo, informa la società amaranto, “approda in riva allo Stretto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”. Grande lavoro è riuscito a compiere il ds Taibi nell’ultimo giorno di mercato, riuscendo a disfarsi di tanti contratti in più sul groppone, riferiti a calciatori ormai fuori dai piani tecnici.