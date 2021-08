La Reggina prova il colpaccio: trattativa per il giovane e promettente Cortinovis, asse ancora aperto con l’Atalanta

27 Agosto 2021 16:31

Capitano della Primavera e prospetto interessantissimo: la Reggina tiene aperto l’asse con l’Atalanta e prova il colpaccio Alessandro Cortinovis

Pochissimi giorni ancora e poi sarà solo campo. Il mercato chiude a breve ma la Reggina è sempre immersa tra le trattative. Sulle uscite c’è un bel lavoro da fare, mentre sulle entrate serve soltanto puntellare con qualche under, forse uno per ruolo, come confermato da Aglietti e Taibi qualche giorno fa. Se per Amione si attende solo l’arrivo, per il reparto avanzato si è fatto avanti un nome nuovo nelle ultime ore: Alessandro Cortinovis, di proprietà dell’Atalanta. Il giovane prospetto, punto fermo e capitano della Primavera orobica, è un classe 2001 molto interessante. Centrocampista dalle spiccate doti offensive (più trequartista, ala o mezz’ala offensiva), è dotato di buona tecnica, gran tiro e fiuto del gol. La Reggina, dopo Delprato lo scorso anno, dopo le trattative con Zortea e Cabezas (non andate a buon fine) di questa estate e dopo la trattativa per Tumminello, è tornata a parlare con il club bergamasco, uno di quelli più a stretto contatto con la società amaranto. Al momento le parti stanno chiacchierando, ma non si può parlare ancora di accordo raggiunto. Sul giocatore nelle scorse settimane c’erano le sirene di alcuni club di A, tra cui Hellas Verona e Venezia. Seguiranno aggiornamenti. Sicuramente, un suo eventuale arrivo – oltre a quello di Amione – potrebbe dare ancora maggiori indizi sul possibile over da sacrificare.