La Reggina ha scelto: in attacco la spunta Galabinov. Quasi fatta per il bulgaro: le ultime

17 Agosto 2021 13:05

La Reggina ha scelto Galabinov per l’attacco, è lui la “ciliegina sulla torta” che completa il reparto offensivo

Doveva solo scegliere, senza aspettare ancora molto. E così è: la Reggina ha deciso di virare solo e soltanto su Galabinov. E’ quasi fatta per il gigante bulgaro, svincolato dopo l’esperienza allo Spezia. Troppi i tentennamenti di Di Carmine, inseguito a lungo e su cui c’è mezza Serie B. Il club amaranto, che ha fretta di consegnare ad Aglietti gli attaccanti entro la partita di domenica contro il Monza (per Tumminello si attende solo l’ufficialità), va dunque verso la chiusura dell’affare con l’esperto centravanti ex Novara, Genoa e Avellino, oltre ai bianconeri liguri. E’ lui la “ciliegina sulla torta” del reparto offensivo, è lui la pedina che completa l’attacco. Con questa operazione, si può definire quasi chiuso il mercato in entrata degli amaranto (a parte il colpo Amione per la difesa e forse un altro centrocampista). Ultime due settimane da dedicare alle uscite, tra cui “l’over di troppo”, dal momento che con l’arrivo di Galabinov è necessaria un’altra cessione esperta oltre a quella dei 6 esuberi.