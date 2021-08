Reggina-Ryder Matos, la situazione: l’interesse c’è, ma è molto difficile

25 Agosto 2021 13:52

La Reggina è effettivamente interessata a Ryder Matos, ma la pista è molto difficile

Sei giorni. Solo sei giorni ancora e il calciomercato estivo 2021 chiuderà i battenti. In casa Reggina la situazione è abbastanza chiara e delineata, ma non ancora definita. Lo zoccolo duro già c’è e necessita soltanto di qualche innesto per puntellare i reparti, mentre il lavoro importante è sulle uscite, con i sei esuberi da piazzare e il famoso over in più da sacrificare dopo l’arrivo di Galabinov. E se anziché uno, gli over da sacrificare fossero due? E’ un’ipotesi, questa, spuntata fuori nelle ultime ore, dopo l’accostamento di Ryder Matos al club amaranto. Il brasiliano, l’anno scorso grande protagonista della promozione dell’Empoli, ha le porte chiuse all’Udinese e per Aglietti potrebbe rappresentare quell’attaccante unico per caratteristiche, nonché molto duttile.

Ma è un over. E, quindi, un suo eventuale arrivo significherebbe sacrificarne un altro, come se non bastasse l’assoluta difficoltà a piazzarne già uno. Come verificato dalla nostra redazione, l’interesse per il giocatore – classe ’93 – effettivamente c’è. Ma alla conferma sui possibili contatti è seguito un “è difficile”. Anche questa è una conferma, nei fatti, perché già si sapeva. Lunedì sera a Reggina Tv Massimo Taibi ha spiegato la situazione sulle uscite: per quasi tutti i sei esuberi si dovrebbe sbloccare qualcosa, mentre sul giocatore da sacrificare c’è assoluta incertezza. Ma soprattutto, ad oggi, non esiste un profilo ben definito che si è scelto da sacrificare. Qualche calciatore poco utilizzato potrebbe chiedere la cessione, come confermato dal ds amaranto, altrimenti si valuteranno le offerte pervenute verso chiunque. Perché “non ci sono calciatori inamovibili…”