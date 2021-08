Reggina, quasi al gong cominciano a sbloccarsi le uscite (con un altro nuovo arrivo): la situazione

31 Agosto 2021 18:56

A breve si chiude il mercato, la Reggina impegnata solo ed esclusivamente sulle cessioni

Poco più di un’ora alla chiusura del mercato. Una giornata da “usciere” per Massimo Taibi, che ha pensato solo ed esclusivamente alle cessioni di quei sei esuberi over che altrimenti sarebbero fuorilista e che comunque gravano sul bilancio societario senza poter tornare utili alla causa in campo tecnico. E dopo una giornata di contatti, colloqui, accordi, strette di mano, il ds della Reggina sembra poter riuscire a concludere qualcosa, proprio sul gong. Prevedibile, come sempre, che le situazioni si sblocchino nelle ultime ore, quando ai calciatori non resta che fare determinate scelte, e anche in fretta.

E così, dopo tantissimi rifiuti, sembrerebbe sulla via di definizione il passaggio di Marco Rossi al Seregno, mentre con la Vis Pesaro (che dagli amaranto ha già prelevato il portiere Farroni qualche settimana) si è formalizzato uno scambio: Rubin nelle Marche ed Ejjaki Yassin in riva allo Stretto. Si tratta di un centrocampista centrale marocchino classe 1998. Offerte, con qualche resistenza, per Garufo, e non mancano neanche le richieste – soprattutto dalla Lega Pro – per Marco Crimi. Meno “urgente” la questione Faty: come affermato giorni fa da Taibi, l’esperto ex Roma ha molto mercato all’estero, in paesi in cui le trattative rimangono aperte anche a settembre. Capitolo Situm: il Cosenza non ha fatto mistero di volerlo fortemente e oggi le parti si sono ulteriormente avvicinate. E’ lui il famoso “over da sacrificare” o comunque quello maggiormente indiziato a lasciare lo Stretto tra i papabili. Il club di Guarascio, dopo la riammissione in B e la preparazione “a metà” e tardiva, si sta dimostrando tra le più attive in quest’ultimo giorno di mercato: c’è la necessità di regalare a Zaffaroni alcune pedine di categoria dopo le due sconfitte in avvio di torneo.