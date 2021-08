Reggina, il mercato in uscita non è “morto” (forse): interesse del Potenza per Rubin, ma ne rimangono ancora quattro da piazzare

13 Agosto 2021 13:29

Torna a movimentarsi il mercato in uscita della Reggina: interessamento del Potenza per Rubin

A volte l’impressione è che sia “morto”. Il mercato in uscita della Reggina, si intende. Ogni tanto si muove qualcosa, ma poi per giorni nessuna novità. E il club continua ad avere a libro paga diversi calciatori che rifiutano destinazioni e gravano sul monte ingaggi. Anche se le sfuriate pubbliche di Taibi sembrano essere solo un lontano ricordo, rimane ancora qualche giocatore da piazzare, tra l’altro Over, ingolfando così la fatidica lista dei 18.

Negli ultimi giorni qualcosa si è mosso, seppur non si tratti di niente di ufficiale. Alle ultime su Gasparetto, vicino al passaggio al Legnago, c’è da registrare infatti un interessamento del Potenza nei confronti di Matteo Rubin. Protagonista nell’ultima parte della trionfante stagione amaranto, l’esterno sinistro è stato anche l’eroe promozione dell’Alessandria nella scorsa annata, segnando il gol decisivo nella lotteria dei rigori della finale playoff contro il Padova. Sul giocatore, però, non si sono registrati grossi movimenti. Ma l’ultimo, quello del Potenza (girone C di Serie C), sembra poter andare avanti in maniera importante.

Con le eventuali uscite di Rubin e Gasparetto, dunque, tornerebbe a movimentarsi ufficialmente il mercato cessioni in casa amaranto, visto che l’ultima ufficialità risale al movimentato passaggio di Rolando al Catanzaro. Lavoro ancora in salita, però, per il ds Taibi, che avrebbe da piazzare ancora quattro esuberi. Si cerca sistemazione a Crimi, a sorpresa fuori dai piani amaranto, mentre per Faty la strada è sempre quella della rescissione. Gli ossi più duri, Garufo e Rossi, hanno già ricevuto più di una proposta, rimandata però al mittente.