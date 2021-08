Calciomercato Inter, fumata bianca per Correa: cifre e dettagli dell’accordo con la Lazio

25 Agosto 2021 10:13

L’Inter vicinissima al suo nuovo attaccante: c’è l’accordo con la Lazio per Joaquin Correa. Il ‘Tucu’, pupillo di Inzaghi, arriva in un affare da 31 milioni di euro

L’Inter fa spesa nella Capitale per dimenticare Romelu Lukaku. L’addio del bomber belga, grande protagonista dello scudetto della passata stagione, ha lasciato un vuoto importante nell’attacco nerazzurro riempito da due pedine prelevate dalle romane: il primo è stato Edin Dzeko della Roma; il secondo Joaquin Correa dalla Lazio. La trattativa per il ‘Tucu’ volge verso la fumata bianca con un accordo trovato nelle ultime ore sulla base di 31 milioni di euro. Ammorbidite le richieste di Claudio Lotito che, inizialmente, avevano spinto i nerazzurri a tutelarsi sondando il terreno per Belotti del Torino. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’affare sarebbe composto da un prestito oneroso di 5 milioni e un riscatto obbligatorio a 25 con un ulteriore milione di bonus. L’accordo con il giocatore era già stato trovato: contratto fino al 2025 a 3.5 milioni stagionali. Inzaghi ritrova il suo pupillo e completa il reparto offensivo nel quale resta solo da valutare la posizione di Sanchez: dovesse partire il cileno, interessa Scamacca del Sassuolo.