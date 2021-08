Calcio: Spezia, ufficiale l’acquisto di Sher

19 Agosto 2021 15:40

La Spezia, 19 ago. – (Adnkronos) – Aimar Sher è un nuovo giocatore dello Spezia. Lo rendo lo stesso club ligure con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dagli svedesi dell’Hammarby IF e si legherà allo Spezia per le prossime cinque stagioni.

Nato a Kirkuk il 20 dicembre 2002, lascia l’Iraq ad appena 4 anni per trasferirsi in Svezia con tutta la famiglia. Aimar, nome datogli dal padre in onore del centrocampista argentino Pablo Aimar, inizia prestissimo a giocare a calcio nelle giovanili di Mälarhöjdens IK ed Enskede IK, prima di essere acquistato dall’Hammarby, storico club di prima divisione svedese.

Nazionale svedese Under 17 e Under 19, dopo l’esordio in coppa con l’Hammarby, a soli 19 anni Sher ha totalizzato ben 37 presenze in maglia biancoverde, nelle quali ha saputo attirare su sé le attenzioni del grande calcio europeo.